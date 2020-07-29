الرئيس تبون يستقبل سفيرة تركيا بالجزائر

استقبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، عشية اليوم الثلاثاء، سفيرة الجمهورية التركية في الجزائر، السيدة ماهينور أوزديمير غوكطاش، حسب ما افاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان "استقبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، عشية اليوم، سعادة السيدة ماهينور أوزديمير غوكطاش، سفيرة الجمهورية التركية في الجزائر"

وفي تصريح لها عقب الاستقبال، قالت السيدة ماهينور أن اللقاء كان فرصة لمناقشة العلاقات الثنائية والمسائل ذات الاهتمام المشترك". وأشارت السفيرة التركية إلى أنها تتواجد في "بلد شقيق وصديق لتركيا تجمعها معه تقاليد طويلة الأمد".