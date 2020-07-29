وزيرة التضامن والأسرة للإذاعة: إطلاق مبادرات لمرافقة "الجيش الأبيض" نفسانيا

أعلنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضاايا المرأة كوثر كريكو عن إطلاق مبادرات نفسانية مرافقة للأطباء وأخرى للأستشارات الأسرية والمسنين.

وأوضحت الوزيرة كريكو، لدى نزولها ضيفة على برنامج "ّضيف الصباح " هذا الأربعاء ، أن دائرتها الوزاراية قررت إيفاد الأطباء النفسانيين المتواجدين على مستوى 275 خلية جوارية للمؤسسات الإستشفائية ومديريات الصحة لمرافقتهم نفسيا جراء ابتعادهم عن منازلهم طيلة أشهر وذلك تقديرا منها –تقول- بالجهد الكبير الذي يبذله "الجيش الأبيض" .

وأشارت إلى أنه سيتم زيارة هؤلاء الأطباء خلال فترات الراحة للاستماع إليهم ولانشغالاتهم، وذلك بالموازاة مع إطلاق تطبيق إلكتروني تحت مسمى " :"الجيش الأبيض يستشير" يسمح للجيش الأبيض بالتواصل مع الأخصائيين النفسانيين لمرافقتهم نفسيا في حال عدم قدرتهم على التواصل مباشرة على مستوى مواقع عملهم مضيفة أنها تحرص على متابعة هذه العملية والأخذ بعين الإعتبار بنتائج استشاراتهم.

وتعد هذه المبادرة –حسب ضيفة القناة الأولى- ثالث تطبيق تطلقه وزارة التضامن للتواصل مع مختلف فئات المجتمع، خصوصا الهشة منها، وذلك بعد التطبيق الخاص بالمسنين الذي أطلق في 27 أفريل الماضي، فتطبيق خاص بالأشخاص دون مأوي وآخر يًعنى بالاستشارات الأسرية حلال فترة الحجر الصحي.

وفيما يتعلق بالاستشارات الأسرية، أكدت الوزيرة أن التطبيق الإلكتروني سيسمح بإجراء تحقيقات اجتماعية و معرفة حجم الشكاوي في هذا المجال ، مضيفة أنه تم تسجيل بعض الملاحظات خلال هذه الفترة تتعلق بتغير سلوكيات بعض الأطفال من خلال لجوئهم لمواقع التواصل الإجتماعي لتعويض خروجهم .

من جهة أخرى كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة عن الشروع بدء من يوم الغد في تسيير قافلة تضامنية مع البدو الرحل بولاية النعامة، مشيرة إلى أن هذه القافلة تحمل مساعدات متنوعة خصوصا لأطفال هؤلاء البدو.