الشروع في أداء مناسك الحج بمكة المكرمة

بدأت هذا، الأربعاء، مناسك الحج بأعداد محدودة جدا هذا العام، لنحو الف شخص، للمقيمين فقط بالمملكة، بعد الإجراءات التي اقرتها المملكة العربية السعودية، لمنع تفسي فيروس كورونا، وفق ما أعلنت وكالة الانباء السعودية.

وستكون الأولوية بين المقيمين الاجانب، لمن لا يعانون من أي أمراض مزمنة، ولمن لديهم شهادة فحص مخبري تبين خلوهم من فيروس كورونا، ومن لم يسبق لهم أداء الفريضة من قبل، وممن تتراوح اعمارهم بين 20 و 50 سنة.

ويقتصر الامر بالنسية للسعوديين على الممارسين الصحيين، ورجال الأمن المتعافين من فيروس كورونا.

ويبلغ عدد المقيمين داخل المملكة العربية السعودية، 70 بالمائة من اجمالي الحجاح، و 30 بالمائة فقط للحجاج السعوديين.

وكانت وزارة الصحة السعودية قد أتمت، امس الثلاثاء، فحص كورونا للمكلفين بالعمل في المشاعر المقدسة في موسم حج هذا العام من جميع القطاعات الحكومية والخاصة وذلك للتأكد من سلامتهم وخلوّهم من فيروس كورونا كوفيد 19 وجاهزيتهم لخدمة الحجاج، واستكمالا للإجراءات الاحترازية المعتمدة للحج، وفق أعلى المعايير وبما يضمن سلامتهم وراحتهم والمكلفين لخدمتهم خلال موسم الحج، سعيا للخروج بموسم حج صحي وآمن ، خاصة في ظل هذه الظروف الصحية العالمية إثر جائحة كوفيد 19.

ودعت وزراة الشؤون الدينية السعودية، المشاركين في الحج إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية كافة من تباعد اجتماعي، ولبس الكمامة والحفاظ على النظافة الشخصية، لضمان سلامة الجميع.