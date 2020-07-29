﻿كورونا : 614 إصابة جديدة و 359 حالة شفاء و 12 وفيات خلال ال 24 ساعة الأخيرة

سجلت 614 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 12 وفيات خلال ال 24 ساعة الأخيرة في الجزائر, في الوقت الذي تماثل فيه 359 مريضا للشفاء، حسب ما كشف عنه هذا الأربعاء الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس كوفيد-19، أفاد فورار بأن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 29229 ، من بينها 614 حالة جديدة، وهو ما يمثل نسبة 4ر1 حالة لكل 100 ألف نسمة خلال ال 24 ساعة الماضية، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1186 و عدد المتماثلين للشفاء 19592 شخصا.

كما أضاف أن 28 ولاية سجلت بها أقل من 10 حالات مؤكدة خلال ال24 ساعة الماضية و 20 ولاية سجلت بها أكثر من 10 حالات.

وفي سياق ذي صلة، أفاد فورار بأن 70 مريضا يوجدون حاليا بالعناية المركزة.

وفي ختام العرض، أكد الناطق الرسمي للجنة أن الوضعية الحالية للوباء خصوصا مع اقتراب عيد الاضحى المبارك تستدعي من كل المواطنين اليقظة وإحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الالزامي للقناع الواقي مع المحافظة على صحة كبار السن، خاصة أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة.