10 آلاف حــاج يقفون بصـعيـد عـرفة هذا الخميس في مـوسم حـج استثنائي

يقف هذا الخميس نحو 10 آلاف حاج من المقيمين بالمملكة العربية السعودية، على صعيد عرفة الطاهر لأاداء الركن الأعظم في الحج ، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم " الحج عرفة".

وأوضح رشيد بوبكري إمام مسجد الغزالي بحيدرة أن يوم عرفة من أيام الله التي فضلها الله سبحانه وتعالى ، فقد جاء في الحديث الشريف أن العشرة ايام الأولى من شهر ذي الحجة أنه أفضل الأيان ، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام " أفضل أيام الدنيا عشر ذي الحجة"

وقال إمام مسجد الغزالي إن من تفضيلات هذه الأيام وجود يوم عرفة الذي جعله الله عزوجل يوم الحج الأكبر ، فهو اليوم الذي يقف فيه ضيوف الرحمن على صعيد عرفات ولغير الحاج أن يصومه كما جاء عن النبي عله الصلاة والسلام " صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين " سنة قادمة وسنة ماضية .

واضاف الامام بوبكري أنه من غير الصيام ، هناك أعمال يؤجر عليه العبد ، حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم " ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عزوجل من هذه الايام ، قيل ولو الجهاد في سبيل الله ، قال ولو الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يعد بذلك بشيء " ، مؤكدا أن لفظ الاعمال الصالحة يشمل كل الاعمال كالصيام والذكر والصدقة والصلاة والدعاء وخاصة الدعاء مصداقا لقوله عليه الصلاة والسلام " خير الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي :لا إله إلا الله وحده لا شريك له "

وأوصى إمام مسجد الغزالي الجزائريين بالدعاء أكثر في هذا اليوم لا سيما في هذا العام الذي عم فيه الوباء ونحتاج فيه إلى الدعاء أكثر والتضرع إلى الله عزوجل برفع هذا الوباء.

ويأتي حج هذا العام وسط إجراءات وقائية لمنع تفشي انتشار فيروس كورونا بالمملكة والعربية السعودية.