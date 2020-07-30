زيدي للإذاعة : السماسرة والحجر الصحي ضاعفا أسعار الأضاحي هذا العام

تحدث مصطفى زبدي رئيس جمعية حماية المستهلك عن الارتفاع الكبير في اسعار الاضاحي هذا العام رغم الوفرة، مرجعا السبب في ذلك الى وجود الكثير من اسماهم بسماسرة البيع، ناهيك عن إجراءات الحجر بسبب فيروس كورنا الذي كان عائقا في وجه المواطن نظرا لندرة نقاط البيع ومنع التنقل بين الولايات واغلاق العديد من اسواق الماشية عبر الوطن.

واضاف مصطفى زبدي الذي نزل ضيفا هذا الحميس على برنامج "ضيف الصباح للقناة الاذاعية الاولى" أن الضرر المادي الذي تعرض له المستهلك الجزائري خلال الجائحة، دفع بالكثير من المواطنين لاقتناء اللحوم من عند الجزارين والتي عرفت بدورها ارتفاعا كبيرا في الاسعار.

وبمناسبة عيد الاضحى، دعا مصطفى زبدي المواطنين الى الالتزام بإجراءات الوقاية اثناء عملية الذبح من خلال التباعد والحرص على نظافة ادوات الذبح و كذلك تجنب عمليات الذبح الجماعي.

وواستبعد ضيف الصباح ، أن تفي المذابح العمومية، بالغرض خلال يوم العيد نظرا لترقب توافد الكثير من المواطنين عليها وهو ما سيخلق تزاحما، مشيرا إلى سوء التنظيم الذي تشهده هذه المذابح لعدم اتباعها رزنامة عمل للمواعيد.

وتزامنا مع انتشار فيروس كورونا، ندد مصطفى زبدي بمنظومة الاتصال واعتبرها بعيدة عن دورها الحقيقي في التوعية والتحسيس حيث لا توجد رسائل واضحة في هذا المجال لنصح المواطن بطرق حديثة تساهم في التقليل من انتشار الوباء.

المصدر: الاذاعة الجزائري