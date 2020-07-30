وفاق سطيف : استقالة جماعية لأعضاء الشركة الرياضية والنادي الهاوي

قدم أعضاء مجلس إدارة الشركة الرياضية "بلاك ايغلز" واللجنة المؤقتة لتسيير النادي الرياضي الهاوي لوفاق سطيف، ليلة الأربعاء، استقالتهم الجماعية ردا على قرار المكتب الفدرالي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) بتوقيف المنافسة وتصنيف الوفاق في الصف الثالث بدلا من الثاني.

ويقول بيان لإدارة النادي أن الفاف تبنت "سياسة الكيل بمكيالين"، حيث "تم تجاوز الوفاق المحتل للمرتبة الثانية عن جدارة و استحقاق ليتم اهداء المشاركة في رابطة الأبطال الى فريق آخر باعتماد نظام حسابي على المقاس بعيدا عن المواد القانونية".

وأنهى فريقا مولودية الجزائر ووفاق سطيف المشوار ب37 نقطة، غير أن النادي العاصمي خاض 21 مباراة فيما لعب الوفاق 22 مواجهة.

ولتحديد الترتيب النهائي بالنسبة للفريقين، فقد تم احتساب عدد النقاط المتحصل عليها من عدد اللقاءات الملعوبة.

وقرر المكتب الفدرالي للفاف، خلال اجتماعه الاستثنائي أمس الاربعاء، توقيف بطولة الرابطة الاولى بسبب جائحة كورونا، معلنا تتويج شباب بلوزداد بطلا لموسم 2019-2020.

هذا التتويج هو السابع في تاريخ الشباب الذي كان يحتل ريادة ترتيب البطولة في ختام الجولة ال22، أي لما أعلنت وزارة الشباب و الرياضة توقيف المنافسة يوم 16 مارس الماضي.