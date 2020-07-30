تونس : البرلمان يُسقط لائحة سحب الثقة عن راشد الغنوشي

30/07/2020 - 14:44

أسقط البرلمان التونسي، هذا الخميس، اللائحة التي عرضها عدد من النواب لسحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب في تونس، راشد الغنوشي.

وأعلن رئيس الجلسة طارق الفتيتي أنّ اللائحة "لم تتمكن من جمع الأصوات اللازمة، وهي الأغلبية المطلقة (109صوتا)، حيث صوت 133 نائبا خلال الجلسة من بينهم 97 صوتا مع اللائحة، بينما عارضها 16 نائبًا، في حين تم تعداد 18 ورقة ملغاة، وفضّل نائبان التصويت بورقة بيضاء".

وأفادت وكالة الأنباء التونسية (وات) أنّ عملية التصويت على سحب الثقة من رئيس البرلمان انطلقت في وقت سابق اليوم عن طريق اعتماد المناداة على النواب، ودون اعتماد الخلوة في التصويت لتتواصل على مدى ساعتين.

وانتهت عملية الفرز وسط أجواء مشحونة.

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