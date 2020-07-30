بن عبد الرحمان: نقص السيولة مشكل ظرفي والوضع يتجه نحو الاستقرار

أكد وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، هذا الخميس، أنّ مشكل نقص السيولة المالية الذي تعرفه البلاد "ظرفي"، مطمئنًا بأنّ الوضع يتجه نحو الاستقرار.

وفي تصريحات صحفية على هامش ندوة مشتركة مع الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة نسيم ضيافات، أوضح بن عبد الرحمان: "البلاد تعيش "مشكل سيولة مصغّر، وهذا المشكل لا يطرح على الجزائر لوحدها بل في أغلب دول العالم".

وأشار الوزير إلى أنّه في هذه الفترة التي تسبق العيد، يتم وضع الآلاف من رؤوس الماشية في السوق وهو ما يقابله سيولة مالية هامة، وتابع: "تمّ تأمين السيولة المطلوبة صبيحة اليوم في جميع الولايات التي شهدت ضغطًا في الفترة الأخيرة على غرار سطيف وسكيكدة".

وصرح الوزير: "التخوف من نقص السيولة فاقم من الوضعية"، حاثًا جميع المواطنين على استخدام وسائل الدفع الالكترونية، ودعا إلى صياغة استراتيجية قطاعية مشتركة (المالية، البريد والتجارة) بهدف تطوير وسائل الدفع وفرضها في المساحات التجارية المؤثرة في السوق كالصيدليات والمساحات التجارية الكبرى.