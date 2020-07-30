انتهاء الحجر الصحي لأكثر من 600 مواطن تم إجلاؤهم من فرنسا وكندا

أعلنت مديرية الصحة والسكان لولاية بومرداس، هذا الخميس، عن انتهاء فترة الحجر الصحي لأكثر من 600 مواطن جزائري تم إجلائهم من دولتي فرنسا وكندا، في اطار تدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقال محمد باركي المتحدث باسم المديرية، إنّ الحجر الصحي قد رفع عن ما يزيد عن 600 رعية جزائرية تم إجلاء نصفهم من دولة فرنسا والنصف المتبقي من دولة كندا بعد انتهاء المدة المحددة لهذا الإجراء الاحترازي والتي حدّدت بسبعة أيام عوض 14 يومًا بعد إجراء تعديل في المدة إثر استشارة الجهات الصحية المعنية.

ولم تسجل أي حالة إصابة بوباء كورونا في صفوف الرعايا الجزائريين الذين تمّ استضافة جزء منهم على مستوى الإقامة الرسمية للمعهد الجزائري للبترول بمدينة بومرداس والجزء المتبقي على مستوى نزل سياحي بمدينة زموري شرق الولاية الساحلية.

وتم ترحيل الـ600 شخص إلى مقار إقاماتهم عبر ولايات الوطن، وذلك على متن حافلات وضعتها مصالح النقل في المتناول، فيما استقبل الجزء المتبقي من المسرحين من قبل أهاليهم وذويهم الذين تكفلوا بنقلهم إلى منازلهم.

وبالتوازي مع عملية ترحيل الأشخاص المذكورين التي تمت بحضور السلطات الولائية، أشار مسؤول خلية الإعلام إلى أنّ الهيئات المعنية بدأت في تنظيف وتعقيم كل المرافق والمباني التي أقام فيها المواطنون المغادرون.