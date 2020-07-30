عيد الأضحى المبارك: الرئيس تبون يتلقى تهاني ملوك ورؤساء دول شقيقة وصديقة

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، هذا الخميس، برقيات تهان من ملوك ورؤساء دول شقيقة وصديقة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك

وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية، أنّ برقيات التهاني وردت من رئيس دولة فلسطين محمود عباس، ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف، رئيس جمهورية تركمنستان قربانقلي بردي محمدوف، رئيس الجمهورية القيرغيزية سورونباي جينبيكوف، رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توقايف ورئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمان.

وتلقى رئيس الجمهورية رسائل تهنئة مماثلة من الأمين العام لاتحاد المغرب العربي الطيب بكوش، الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي يوسف بن أحمد العثيمين، المدير العام لمنظمة العالم الاسلامي للتربية والثقافة والعلوم (يسيسكو) سالم بن محمد المالك، والأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية محمد محمد الربيع والمدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين التابعة لجامعة الدول العربية عادل صقر الصقر.