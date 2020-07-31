الرئيس الأمريكي يدعو الى تأجيل الانتخابات الرئاسية

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل، وذلك لأول مرة في تاريخ البلاد.

واستند ترامب في دعوته هذه إلى خشية وقوع تزوير بسبب مقترح التصويت عبر البريد كجزء من التدابير الوقائية من جائحة كورونا / كوفيد - 19 / وحذر في تغريدات على موقع التواصل لاجتماعي / تويتر قائلا: "أثبت التصويت عبر البريد أنه كارثة مأساوية، ووسيلة سهلة أمام دول أجنبية للتدخل في السباق الانتخابي".

وأضاف : "التصويت عبر البريد سيجعلها أكثر انتخابات غير دقيقة وخطورة في التاريخ ما يسئ للولايات المتحدة".

وتابع ترامب قائلذا: "لذلك ليتم تأجيل الانتخابات حتى يتمكن الناس من التصويت بشكل صحيح وآمن".

ورغم رفض ترامب لمقترح التصويت عبر البريد خشية التزوير، إلا أنه لا يوجود أي دليل على تزوير الانتخابات على نطاق واسع من خلال التصويت عبر البريد، حسب ما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.