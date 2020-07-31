ضرورة احترام شروط النظافة لسلامة اضحية العيد و حماية المستهلك

دعا رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك و محيطه مصطفى زبدي الى ضرورة احترام شروط النظافة لسلامة اضحية العيد خاصة ما تعلق منها بنظافة المحيط و الادوات المستعملة في عملية الذبح.

و ذكر السيد زبدي ان مراعاة شروط النظافة "امر ضروري" لضمان و سلامة المستهلك خاصة في ضل موجة الحر التي تشهدها عديد ولايات الوطن و المخاطر المتعلقة بتفشي وباء كورونا المستجد.

كما شدد على اهمية تعقيم ادوات ذبح و تقطيع الاضحية مع تركها تجف لستة ساعات على الاقل, و التأكد من سلامة جميع اجزائها من التعفن خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة و الرطوبة.

و دعا ذات المتحدث الى تقطيع اضحية العيد في المنزل بذل اللجوء الى الجزار لتفادي لمسها لتجنب احتمالية انتقال عدوى فيروس كورونا.

و ذكر ايضا بأهمية احترام التباعد الجسدي و تطبيق شروط الوقاية و النظافة لتفادي انتشار الوباء خلال يومي عيد الاضحى .