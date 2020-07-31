الرئيس تبون يهنئ أفراد الجيش الوطني الشعبي والمرضى والاطباء ومستخدمي السلك الطبي بمناسبة عيد الاضحى

هنأ رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون اليوم الجمعة ، كل المرضى والأطباء والمستخدمين في السلك الطبي بمناسبة عيد الاضحى المبارك.

وكتب الرئيس تبون على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "ها هو الجيش الأبيض الجزائري في عيد جديد يواصل الرباط والكفاح ضد الوباء، دون أن ينال من عزيمته شيء في خدمة الجزائر و المرضى، الذين نتمنى لهم شفاء عاجلا.

فعيدا أضحى مباركا لكل المرضى و لكل أطبائنا المقاومين وكل المستخدمين في السلك الطبي فردا فردا، على تضحياتهم التي تأبى النسيان".

ها هو الجيش الأبيض الجزائري في عيد جديد يواصل الرباط والكفاح ضد الوباء، دون أن ينال من عزيمته شيء في خدمة الجزائر و المرضى، الذين نتمنى لهم شفاء عاجلا. فعيدٌ أضحى مبارك لكل المرضى و لكل أطبائنا المقاومين وكل المستخدمين في السلك الطبي فردا فردا، على تضحياتهم التي تأبى النسيان. — عبدالمجيد تبون - Abdelmadjid Tebboune (@TebbouneAmadjid) July 31, 2020

الرئيس تبون يهنئ أفراد الجيش الوطني الشعبي بمناسبة عيد الاضحى المبارك

من جهة أخرى، هنأ رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، أفراد الجيش الوطني الشعبي من ضباط وضباط صف وجنود بمناسبة عيد الاضحى المبارك.

وكتب الرئيس تبون على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر : "‏إلى كل مرابط على الحدود والجبال وفي كل أطراف الجزائر المترامية، من ضباط و ضباط صف وجنود، عيدكم سعيد ومبارك وكل عام وأنتم بألف خير.

عشتم ذخرا للجزائر وعاشت الجزائر آمنة مستقرة بتضحياتكم المحفوظة في ذاكرة الأمة من جيش التحرير الوطني إلى الجيش الوطني الشعبي".