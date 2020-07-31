﻿كورونا : 563 إصابة جديدة و 455 حالة شفاء و 10 وفيات خلال ال24 ساعة الأخيرة

31/07/2020 - 16:31

سجلت 563 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و10 حالات وفاة خلال ال 24 ساعة الأخيرة في الجزائر، في الوقت الذي تماثل للشفاء 455 مريضا، حسب ما كشف عنه، هذا الجمعة ، الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس كوفيد-19, أفاد السيد فورار بأن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 30394 من بينها 563 حالة جديدة، وهو ما يمثل نسبة 1,3 حالة لكل 100 ألف نسمة خلال ال 24 ساعة الماضية، وعدد الوفيات 1210 حالة فيما بلغ عدد المتماثلين للشفاء 20537 شخصا غادروا المستشفيات خلال ال24 ساعة الاخيرة .

كما أضاف أن 25 ولاية سجلت بها أقل من 10 حالات مؤكدة خلال ال24 ساعة الماضية و23 ولاية سجلت بها 10حالات فما فوق.

وفي سياق ذي صلة، أفاد السيد فورار بأن 65 مريضا يوجدون حاليا بالعناية المركزة.

وبمناسبة عيد الاضحى المبارك دعا السيد فورار المواطنين الى"الإلتزام بإجراءات الوقاية واليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية الى جانب الامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الالزامي للقناع".

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الجزائر

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