﻿إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق جراء قمع قوات الاحتلال لمسيرة سلمية في قلقيلية

31/07/2020 - 17:18

أصيب سبعة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى عشرات حالات الاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة /كفر قدوم/ الأسبوعية في /قلقيلية/ بالضفة الغربية.

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية /كفر قدوم/ وأطلقوا وابلا من الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز، تجاه المواطنين الفلسطينيين فور انطلاق المسيرة.

وأوضحت تلك المصادر أن ذلك الاقتحام أدى إلى إصابة 7 شبان فلسطينيين بالرصاص المعدني، والعشرات بحالات اختناق جراء إستنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

وردد المشاركون في المسيرة الشعارات الرافضة لقرارات حكومة الاحتلال ضم أراض من الضفة الغربية.

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العالم, الشرق الأوسط

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