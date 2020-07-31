﻿إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق جراء قمع قوات الاحتلال لمسيرة سلمية في قلقيلية

أصيب سبعة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى عشرات حالات الاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة /كفر قدوم/ الأسبوعية في /قلقيلية/ بالضفة الغربية.

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية /كفر قدوم/ وأطلقوا وابلا من الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز، تجاه المواطنين الفلسطينيين فور انطلاق المسيرة.

وأوضحت تلك المصادر أن ذلك الاقتحام أدى إلى إصابة 7 شبان فلسطينيين بالرصاص المعدني، والعشرات بحالات اختناق جراء إستنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

وردد المشاركون في المسيرة الشعارات الرافضة لقرارات حكومة الاحتلال ضم أراض من الضفة الغربية.