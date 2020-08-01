الجزائري برحمة افضل لاعب بـ "التشامبيون شيب " لشهر جويلية

توج اللاعب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة مهاجم نادي برينتفورد، بجائزةَ أفضلِ لاعب لشهر جويلية في بطولة القسم الثاني الانجليزي لكرة القدم ( التشامبيون شيب).

وتألق "بن رحمة" بشكل لافت مع فريقه خلال شهر يوليو ، حيث كان لأهدافه وتمريراته الحاسمة أثر كبير في نتائج الفريق.

وأشار موقع بطولة القسم الثاني الانجليزي ، إلى التألق الكبير للاعب الجزائري وإحرازِه ستة أهداف، من ضمنها "هاتريك" أمام ويغان.

ونجح اللاعب الجزائري في قيادة فريقه إلى نهائي المحلق المؤهل إلى بطولة القسم الممتاز، والذي سيجمع برينتفورد ضد فولهام في الرابع من الشهر الجاري على ملعب ويمبلي.