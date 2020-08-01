كوفيد-19: وزارتا التضامن والعمل تكرمان نساء الأطقم الطبية بمناسبة عيد الأضحى

نظمت كل من وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، هذا السبت بالجزائر العاصمة، حفلا تكريميا لنساء الأطقم الطبية العاملات في الخطوط الأمامية لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وتم خلال الحفل الذي احتضنه المركز العائلي التابع لصندوق التأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء ببن عكنون، وحضره كل من وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ووزيرة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالنيابة كوثر كريكو ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد والوزير المنتدب المكلف بالبيئة الصحراوية حمزة آل سيد الشيخ، تسليم شهادات شكر وتقدير وعرفان لعدد من العاملات في قطاع الصحة المتواجدات في الخطوط الأمامية لمواجهة وباء كورونا.

وبذات المناسبة، ألقت السيدة كريكو كلمة مقتضبة، حيت من خلالها "الجهود الجبارة"التي يبذلها عناصر الأطقم الطبية، خاصة بالذكر المرأة"التي تكافح من أجل إنقاذ أرواح الجزائريين انطلاقا من قناعتها بأن الواجب الوطني يسبق الالتزام الأسري".

وأكدت الوزيرة أن الدولة أقرت العديد من"الإجراءات السيادية" لفائدة هذه الفئة، وذلك"إيمانا منها بأهمية ترقية مكانة المرأة في المجتمع جنبا، إلى جنب مع الرجل من أجل بناء الجزائر الجديدة".

وتعهدت السيدة كريكو بمواصلة دعم مساعي الجيش الأبيض في مواجهة وباء كورونا.

من جهته، حيا وزير الصحة"جهود الجيش الأبيض والإرادة الفولاذية لعناصره" في مواجهة الأزمة الصحية، مثمنا "القرارات والإجراءات التي اتخذتها السلطات الرسمية والمجتمع المدني لمرافقة الجيش الأبيض بهدف القضاء على جائحة كورونا".

كما تم بذات المناسبة، الاستماع إلى مداخلة مديرة مستشفى عين طاية زاهي كلثوم، التي ثمنت هذه المبادرة التكريمية وكذا مختلف التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية لدعم الأطقم الطبية.

وفيما ترحمت المتحدثة على أرواح عمال قطاع الصحة الذين فقدوا أرواحهم خلال مواجهتهم لوباء كورونا، دعت المواطنين إلى التضامن مع الأطقم الطبية من خلال "احترام مختلف التدابير الوقائية والالتزام بالحجر المنزلي".