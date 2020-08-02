كوفيد-19: 515 إصابة جديدة و431 حالة شفاء و08 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

سجلت 515 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و08 حالة وفاة خلال ال24 ساعة الأخيرة في الجزائر، في الوقت الذي تماثل للشفاء 431 مريضا، حسب ما كشف عنه، هذا الأحد ، الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس كوفيد-19، أفاد السيد فورار بأن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 31.465 من بينها 515 حالة جديدة، وهو ما يمثل نسبة 1،2 حالة لكل 100 ألف نسمة، وعدد الوفيات 1.231 حالة، فيما بلغ عدد المتماثلين للشفاء 21.419 شخص.

كما أضاف أن 29 ولاية سجلت بها أقل من 10 حالات مؤكدة خلال ال24 ساعة الماضية و19 ولاية سجلت بها أكثر من 10 حالات.

وفي سياق ذي صلة، أفاد السيد فورار بأن 54 مريضا يوجدون حاليا بالعناية المركزة.

وبمناسبة عيد الاضحى المبارك، دعا السيد فورار المواطنين الى "الالتزام بإجراءات الوقاية واليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية الى جانب الامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الالزامي للقناع".