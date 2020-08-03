إنطلاق عملية توحيد ناديي مولودية الجزائر والمجمع البترولي

سيعقد المجمع الرياضي البترولي ومولودية الجزائر جمعيتهما العامة الاستثنائية على التوالي يومي 5 و 6 أوت بالمركب المائي بوادي حيدرة بالعاصمة لترسيم توحيدهما، حسب ما علم لدى الناديين.

وستعقد الجمعية العامة الاستثنائية للمجمع البترولي يوم الاربعاء بداية من الساعة الثانية زوالا، بينما تنعقد جمعية مولودية الجزائر في اليوم الموالي، الخميس على الساعة الثالثة مساءا، حيث ستكون نقطة واحدة مدرجة في البرنامج وهي توحيد الناديين، حسب نفس المصدر.

وتعتبر هذه المرحلة هي الأولى نحو التوحيد بعد طرح المشروع على أعضاء الجمعيتين، على أن تتبعها مراحل أخرى.

وستتم عملية التوحيد بإقحام المجمع البترولي وفروعه الرياضية ال13 تحت شعار مولودية الجزائر التي تضم سبعة فروع، على أن يتشكل النادي الجديد من 15 فرعا رياضيا بعد توحيد عدة اختصاصات كانت موجودة في الناديين.

وكان الناديان قد اسرعا في وتيرة المفاوضات تحسبا لهذا التوحيد، والذي سيصادف الذكرى المئوية لتأسيس "العميد" عام 1921 حيث أن الهدف الأسمى لهذه العملية هو إعادة لم شمل العائلة الكبيرة للمولودية.

وكانت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك قد انسحبت في شهر جوان 2008 من مولودية الجزائر، لتؤسس جمعيتها الرياضية، المجمع البترولي، مع تسليم شعار النادي لوزارة الشباب والرياضة.

وقد احتفظ المجمع البترولي الذي أضحى تحت قبعة شركة سوناطراك ب13 فرعا رياضيا، باستثناء كرة القدم التي أسندت لجمعية "المولودية".

للتذكير، فإن وزارة الشباب والرياضة كانت قد اسندت عام 1977 تسيير مولودية الجزائر لشركة سوناطراك، في سياق الاصلاحات الرياضية التي انتهجتها آنذاك.