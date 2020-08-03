بونجاح ضمن قائمة أفضل المهاجمين في رابطة أبطال آسيا 2018

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مهاجم نادي السد القطري، بغداد بونجاح، ضمن أبرز المرشحين للتشكيلة المثالية لرابطة أبطال آسيا 2018، وذلك من خلال تصويت أطلقه الاتحاد القاري عبر موقعه الرسمي الالكتروني.

وتم فتح التصويت لاختيار أفضل مهاجم من بين ثمانية مرشحين تقدمهم الدولي الجزائري بغداد بونجاح، وهذا إلى غاية يوم الجمعة المقبل. وسيتم الإعلان يوم السبت المقبل عن التشكيلة المثالية التي اختارها الجمهور، والتشكيلة المثالية بحسب الإحصائيات.

وأبرز تقرير الاتحاد القاري إحصائيات هداف السد، بونجاح، خلال رابطة أبطال آسيا 2018، إذ سجل 13 هدفا محتلا المركز الأول بين المهاجمين الهدافين، وسدد 49 مرة من بينها 25 تسديدة على المرمى، محتلا المركز الأول بين المهاجمين أيضا بالإضافة لصناعته 3 أهداف.

وأكد الاتحاد الآسيوي للعبة ان مهاجم السد فرض نفسه بقوة في رابطة أبطال آسيا 2018 بعدما فاز بجائزة هداف البطولة، وعادل الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة في نسخة واحدة متساويا مع موريكي (2013) وأدريانو (2016).

كما بين الاتحاد أن نادي السد امتلك في هذه النسخة قوة ضاربة من خلال تواجد بونجاح ومن خلفه الثنائي تشافي هيرنانديز وأكرم عفيف، وقد سجل بونجاح 7 أهداف في دور المجموعات ثم أضاف ستة أهداف خلال الأدوار الإقصائية.