أسعار الذهب تقفز لمستوى قياسي

صعدت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي غير مسبوق اليوم الاثنين مع تعزز الطلب على المعدن كملاذ آمن بفعل المخاوف حيال التداعيات الاقتصادية لتنامي إصابات كوفيد-19، لكن ارتفاعا في الدولار حد من المكاسب.

وبحلول الساعة 06 سا35 بتوقيت غرينتش (07سا35 بتوقيت الجزائر) كان السعر الفوري للذهب مستقرا عند 75ر1.973 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل ذروة قياسية عند 66ر1984 دولار في أوائل المعاملات الآسيوية.

وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 3ر0 بالمائة إلى 10ر1.992 دولار.

وقال مايكل مكارثيي كبير الاستراتيجيين في "سي.إم.سي ماركتس"، "المعنويات تتدهور في شتى الأسواق. أولا، تنامي معدلات الإصابة مبعث قلق حقيقي للعالم ومصدر دعم حقيقي لأسعار الذهب. وفي ضوء ذلك فإنه يدفع الدولار الأمريكي للصعود أيضا".

وبخصوص المعادن النفيسة الأخرى نزلت الفضة 5ر0 بالمائة إلى 26ر24 دولار للأوقية، وهبط البلاتين واحدا بالمائة ليسجل 61ر897 دولار، في حين استقر البلاديوم عند 22ر2090 دولار للأوقية.