وزارة التربية الوطنية تكذب ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بشأن بكالوريا 2020

فندت وزارة التربية الوطنية ، هذا الاثنين، معلومات تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص قرارات مزعومة تقضي باعتماد نظام الانقاذ واجراء امتحان شهادة البكالوريا دورة سبتمبر 2020 في المواد الاساسية فقط.

وأكدت الوزارة في بيان لها ، أنه " تبعا لما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص ادعاءات بشأن قرارات تخص امتحان شهادة البكالوريا فان وزارة التربية الوطنية تفند تفنيدا قاطعا هذه المعلومات التي لا أساس لها من الصحة والتي تهدف الى تغليط الراي العام والتأثير على نفسية واستقرار التلاميذ خلال هذه الفترة الحاسمة المرتبطة بتحضير الامتحان والتي تتطلب كثيرا من الطمأنينة والاستعداد والتركيز والمرافقة".

ودعا البيان الجميع الى الكثير من اليقظة وتقصي المعلومة من مصدرها الرسمي من خلال الاطلاع اليومي على الموقع الالكتروني للوزارة وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما دعت الوزارة كل التلاميذ الى اليقظة والحذر والقدرة على التمييز فيما يخص المعلومات التي تصلهم خارج القنوات الرسمية لوزارة التربية الوطنية.

يشار الى أن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مؤخرا معلومات أسندتها الى الوزارة الوصية مفادها "اعتماد الانقاذ لمن تحصلوا على معدل 9 من 20 في امتحان شهادة البكالوريا وكذا اجرائه في المواد الاساسية فقط".