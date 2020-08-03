"السجل التجاري" يطلق قريبا تطبيقا للدفع الإلكتروني للحسابات الإجتماعية

تعتزم وزارة التجارة إطلاق تطبيق إلكتروني لتسهيل عملية إيداع العمليات الإجتماعية عن طريق الإنترنيت بحسب ما كشف عنه المدير العام للمركز الوطني للسجل التجاري محمد سليماني.

وأوضح في تصريح للنقاة الأولى أن العملية بسيطة وستسهل على المتعامل القيام بالعملية من مكتبه أو بيته في غضون ساعات يتلقى خلالها إلكترونيا أيضا شهادة إيداع الحسابات الإجتماعية ، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن الطبيق أواخر الشهر الجاري.

من جهة أخرى أعلن المتحدث عن تمديد آجال إيداع الحسابات الإجتماعية إلى نهاية سبتمبر المقبل، وذلك خدمة للمتعاملين الإقتصاديين في بسبب الظروف المرتبطة بانتشار كوفيد19 .