"عقد حداد وشركة أمريكية" : النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر تفتح تحقيقا ابتدائيا

أعلنت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر في بيان لها هذا الاثنين عن فتح تحقيق ابتدائي إثر ما تداولته صحف وطنية من معلومات حول "عقد أبرمه ممثلون عن رجل الأعمال المتهم علي حداد مع شركة أمريكية بقيمة 10 ملايين دولار".

وجاء في البيان: "إثر ما تداولته بعض الصحف الوطنية من معلومات حول موضوع عقد أبرمه ممثلون عن المتهم حداد علي مع شركة أمريكية بقيمة 10 ملايين دولار، وعملاً بمقتضيات المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، فإنّ النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر تعلم الرأي العام بفتح تحقيق ابتدائي حول الموضوع بغرض الوقوف على الظروف التي تمت فيها هذه الصفقة وتحديد الهدف الحقيقي منها".