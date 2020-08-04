نفط: خام برنت يستقر فوق 44 دولارا للبرميل

تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء وسط بواعث قلق من أن موجة جديدة من إصابات كوفيد-19 في أنحاء العالم قد تنال من تحسن في الطلب على الوقود وسط إغلاقات شاملة أشد صرامة، وفي وقت يعمد فيه منتجون كبار إلى زيادة الإمدادات.

وفي صبيحة اليوم الثلاثاء، نزلت عقود خام برنت 11 سنتا أو 0,3 بالمئة لتسجل 44,04 دولار للبرميل. في حين كانت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط منخفضة أربعة سنتات بما يعادل 0,1 بالمئة إلى 40,97 دولار للبرميل.

يأتي التراجع بعد أن صعد خام غرب تكساس 1.8 بالمئة وبرنت 1.5 بالمئة أمس الاثنين بفضل بيانات أفضل من المتوقع للنشاط الصناعي في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة.

وبحسب مدير بحوث السلع الأولية في بنك أستراليا الوطني، لاخلان شو، "على صعيد الطلب، حصلنا على (بيانات) مشجعة لقطاع التصنيع العالمي، لكن مازال هناك بعض الأدلة على تعثر تعافي الطلب على النفط في بضع أسواق مع تجدد تنامي حالات الاصابة بالوباء".