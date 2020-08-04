كورونا: 532 إصابة جديدة و474 حالة شفاء و9وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة

سجلت 532 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و9 وفيات خلال ال24 ساعة الأخيرة في الجزائر، في الوقت الذي تماثل فيه 474 مريضا للشفاء، حسب ما كشف عنه هذا الثلاثاء الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة .