كورونا: 532 إصابة جديدة و474 حالة شفاء و9وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة

04/08/2020 - 17:39سجلت 532 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و9 وفيات خلال ال24 ساعة الأخيرة في الجزائر، في الوقت الذي تماثل فيه 474 مريضا للشفاء، حسب ما كشف عنه هذا الثلاثاء الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة . وسوم: كورونا, الحصيلة اليومية, الدكتور جمال فورارالجزائر, مجتمع طالع ايضاً كوفيد 19: روسيا تبدأ اختبار اللقاح التجريبي ضد كورونا على الأطفال بداية العام المقبل الرئيس تبون يوجّه لإعادة فتح تدريجي لدور العبادة والشواطئ وأماكن الاستراحة بيان اجتماع المجلس الأعلى للأمن تسجيل 507 إصابة و ثماني وفيات بكورونا و تعافي 482 مريضا خلال 24 ساعة الأخيرة