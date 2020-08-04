الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية: إصابات كثيرة جراء انفجار مستودع المفرقعات وسط بيروت

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن عدد الإصابات جراء الانفجار الذي وقع اليوم الثلاثاء في مستودع للمفرقعات قرب مرفأ بيروت كثيرة.

وأشارت الوكالة إلى أن فرق الصليب الأحمر تعمل على إسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفيات مؤكدة وقوع إصابات وأضرار كبيرة في المنازل والسيارات في محيط منطقة الكرنتينا ببيروت.

وتعمل فرق الجيش والقوى الأمنية على تسهيل حركة السير لإفساح المجال أمام سيارات الإسعاف والدفاع المدني للتحرك.

من جانبه، وجه الرئيس اللبناني، العماد ميشال عون، بتقديم الإسعافات الى الجرحى والمصابين على نفقة وزارة الصحة وتأمين الإيواء للعائلات التي تشردت نتيجة الأضرار الهائلة التي لحقت بالممتلكات.

يشار إلى أن انفجارا وقع في مستودع للمفرقعات قرب مرفأ بيروت في وقت سابق، وقد سمع دوي انفجارات قوية في المكان،ترددت أصداؤها في العاصمة بيروت وضواحيها.

و ذكرت مصادر إعلامية أن الانفجار وقع في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت الذي يحتوي على مفرقعات نارية وسط حالة من الهلع بين السكان، و تسبب في سقوط عدد كبير من الجرحى وانهيارات في المباني القريبة من المرفأ موضحة أن فرق الإسعاف نقلت مئات الجرحى الى مستشفيات بيروت وسط نداءات للتبرع بالدم.