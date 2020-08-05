وكالة "عدل" توقع بروتوكول اتفاق مع "سيال" لضمان تزويد أحيائها بالماء الشروب

وقعت الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره "عدل" اليوم الأربعاء برتوكول اتفاق مع شركة المياه والتطهير للجزائر "سيال" يتضمن التكفل بتسيير هياكل الموارد المائية بالمواقع السكنية لأحياء عدل حسبما أفاد به بيان وكالة "عدل".

و قد وقع الاتفاق من طرف المدير العام لوكالة "عدل" محمد طارق بلعريبي و المدير العام لـ "سيال" كابي بال بريسي بمقر الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره بالعاصمة و ذلك بحضور المدير العام المساعد لفرع التسيير العقاري رشيد بلاس .

و حسب ذات المصدر فإن هذا البروتوكول يشمل كل من ولايتي الجزائر وتيبازة ويأتي تتويجا للاتفاقيات المبرمة ما بين وزارتي السكن العمران والمدينة ووزارة الموارد المائية.

كما ينص البرتوكول على التكفل بتسيير هياكل التزويد بالمياه في الأحياء السكنية عدل أعمال الصيانة و المتابعة والتدخل و استغلال خزنات المياه والمضخات و شبكات توزيع المياه الشروب.

و قد جاء هذا الاتفاق لتحسين خدمات التزويد بالمياه الشروب و مواجهة الانقطاعات المتكررة في أحياء "عدل."