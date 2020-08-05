تكريم مجموعة من محاميي جبهة التحرير الوطني هذا الخميس

تنظم مؤسسة الأرشيف الوطني، يوم هذا الخميس، وقفة تكريمية لمجموعة من محاميي جبهة التحرير الوطني المدافعين عن القضية الجزائرية إبان الثورة التحريرية، من بينهم جيزيل حليمي التي وافتها المنية مؤخرا.

و ارتأت المؤسسة تكريم عدد من المحامين الذين كانوا يدافعون عن المناضلين والمجاهدين في اطار مجموعة جبهة التحرير الوطني إبان الثورة التحريرية المباركة.

ويعد هذا التكريم بمثابة وقفة عرفان لكل من أحب الجزائر ودافع عن مناضليها ومجاهديها وعن حقهم في المطالبة بالحرية والاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية.

وبالمناسبة، سيتم تكريم المحامية جيزيل حليمي التي توفيت مؤخرا بفرنسا عن عمر ناهز 93 سنة، والتي عرفت بنضالاتها ومواقفها المساندة لكفاح الشعب الجزائري من أجل استقلاله الوطني وبدفاعها عن المجاهدة جميلة بوباشا.

يذكر أن الفقيدة جيزيل حليمي لديها باع طويل في مجال النضال، رفقة زملائها من الجزائريين والاجانب الذين يشهد لهم التاريخ على ما قدموه من نضالات ومواقف مساندة لصوت الحق ولاستقلال الجزائر.

وسيقتصر حضور الوقفة التكريمية التي يحتضنها مقر الارشيف الوطني --حسب السيد شيخي-- على مجموعة قليلة من الشخصيات، وهذا مراعاة للإجراءات الاحترازية المتخذة لمنع انتشار وباء كورونا.