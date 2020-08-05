الرئيس تبون يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره اللبناني

أجرى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ظهر اليوم الاربعاء اتصالا هاتفيا مع الرئيس اللبناني العماد ميشال عون للاطمئنان على الوضع في البلاد بعد الانفجار الذي وقع، أمس الثلاثاء، في مرفأ بيروت ، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

و جاء في البيان " اجرى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ظهر اليوم اتصالا هاتفيا مع أخيه رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون للاطمئنان على الوضع في البلاد بعد الانفجار الذي ضرب أمس مرفأ بيروت، وأسفر عن عشرات الضحايا وآلاف الجرحى وخسائر مادية جسيمة".

وأضاف البيان أن "رئيس الجمهورية جدد بهذه المناسبة لأخيه الرئيس ميشال عون تعازي الجزائر له ولشعبه الشقيق ولعائلات ضحايا الانفجار، وتمنياته بالشفاء العاجل للجرحى، وأكد له من جديد تضامن الجزائر الكامل مع لبنان في هذه المحنة الأليمة، والوقوف إلى جانبه رهن الإشارة لتلبية كل طلباته للتخفيف من وطأة الفاجعة".