كورونا: تسجيل 551 إصابة جديدة و 13 وفاة خلال 24 ساعة الأخيرة

سجلت 551 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 13 وفيات خلال ال24 ساعة الأخيرة في الجزائر، في الوقت الذي تماثل فيه 427 مريضا للشفاء، حسب ما كشف عنه اليوم الأربعاء الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس (كوفيد-19)، أفاد السيد فورار بأن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 32055، من بينها 551 حالة جديدة، وهو ما يمثل نسبة 1.3 حالة لكل 100 ألف نسمة خلال ال24 ساعة الماضية.

كما بلغ عدد الوفيات 6112 حالة، فيما بلغ عدد المتماثلين للشفاء 22802 شخص، حسب المعطيات المقدمة من قبل الناطق الرسمي للجنة.

و في ذات الصدد، أضاف السيد فورار بأن 33 ولاية سجلت بها أقل من 10 حالات مؤكدة خلال الفترة ذاتها و 15 ولاية أحصت ما يفوق 10 حالات.

كما أفاد أيضا، في سياق ذي صلة، بأن 55 مريضا يوجدون حاليا بالعناية المركزة.

وإزاء ذلك، دعا السيد فورار المواطنين الى "الالتزام بإجراءات الوقاية واليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية الى جانب الامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الالزامي للقناع الواقي".