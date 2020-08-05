بولنوار : طلبنا من السلطات فتح المطاعم والمقاهي و إمكانية الاستفادة من قروض دون فوائد

طالبت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين ، على لسان رئيسها محمد الطاهر بولنوار ،اليوم الأربعاء ، السلطات لإعادة فتح المطاعم والمقاهي والمقدرة بــ50 ألف على المستوى الوطني وبعض النشاطات التجارية مثل مراكز اللغات والتدريب نتيجة ما لحق بأصحابها من أضرار مادية جراء تجميد نشاطها بسبب تفشي وباء كورونا .

وفي هذا الصدد ، كشف رئيس الجمعية ، محمد الطاهر بولنوار، أنه قد تقدم باقتراحات الى الحكومة مفادها إمكانية استفادة أصحاب المهن الحرة المتضررة من الوباء من قروض دون فوائد قصيرة المدى تتراوح بين 50 مليون سنتيم الى 200 مليون سنتيم .

وفي ذات السياق وعد السيد بولنوار التزام التجار والحرفيين بإجراءات الوقائية الصحية لتفادي انتقال العدوى .

المصدر : ملتيميديا الإذاعة الجزائرية