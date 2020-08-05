" بوابة الكترونية " لأصحاب المؤسسات المصغرة للحصول على الصفقات العمومية في قطاع البريد والمواصلات

أكد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، ابراهيم بومزار ، اليوم الأربعاء ، أن إطلاق البوابة الالكترونية لفائدة أصحاب المؤسسات المصغرة للحصول على الصفقات العمومية في قطاعه كالمناقصات والاستشارات التي ترمي لتمكين الشباب من المشاركة بقوة في مشاريع الطلب العمومي في ظل الشفافية وتكافؤ الفرص .

وأضاف السيد الوزير أن الغرض من ذلك في ميكروفون القناة الأولى للإذاعة الجزائرية هو :" لإحقاق النزاهة والمساواة والشفافية للولوج الى الطلب العمومي ، وكذا تشجيع شبابنا على قدم المساواة وتكون لهم جميع الفرص المناقصات والفحوصات والمبيعات مع إعطاء الأولوية للشركات الناشئة والمصغرة والمبتكرة ".

وستسهل هذه البوابة الالكترونية على 2400 مؤسسة الاستفادة من المشاريع دون محاباة وعن ذلك يقول الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة السيد نسيم ضيافات :" أن ثمة أكثر من 2400 المستفيدة من عتاد في إطار تكنولوجيات الإعلام والاتصال ، لكن مشكلها الأوحد كان يكمن في عدم استفادة أصحابها من المشاريع ".

وأضاف نسيم ضيافات يقول :" أنه وانطلاقا من هذا اليوم فان هذه " البوابة " ستسمح لنا من معرفة المؤسسات مما يمكننا من تقديم المعلومات لطالبيها من الشباب المستثمر وفرصة مضمونة لحصوله على المشاريع التي يطلبها ".

وفي ذات السياق يقول الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة ، ياسين المهدي وليد بان :" هذه البوابة ستفتح آفاقا واسعة للمؤسسات الناشئة خاصة لما لها من دور في تحديث وتطوير هذا المجال ".

المصدر: ملتيميديا الإذاعة الجزائرية