الرئيس تبون يضع مستشفى عسكريًا ميدانيًا وفريقًا طبيًا تحت تصرف لبنان

كشفت وزارة الدفاع الوطني، هذا الخميس، عن وضع مستشفى عسكري ميداني وفريق طبي تحت تصرف لبنان، بناءً على تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني.

وتضمّن بيان لوزارة الدفاع الوطني: "بناء على تعليمات السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، تقرّر وضع تحت تصرف القوات المسلحة اللبنانية مستشفى عسكري ميداني وفريق طبي لتقديم الإسعافات والعلاجات الطبية اللازمة، إضافة إلى جملة المساعدات التي قررها السيد رئيس الجمهورية المتمثلة في تخصيص 4 طائرات شحن من القوات الجوية محملة بالمواد الغذائية والطبية والصيدلانية والخيم والأغطية وكذا أطقما من الأطباء والجراحين وفرق الحماية المدنية، فيما ستبحر باخرة جزائرية على متنها شحنات من مواد البناء للمساعدة في إعادة بناء وتعمير ميناء بيروت والمناطق المتضررة من الانفجار".

من جهته، أجرى الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، صباح هذا الخميس، اتصالاً هاتفيًا مع الفريق الأول جوزيف عون، قائد الجيش اللبناني، قدم له التعازي الخالصة ومشاعر التضامن والتآزر عقب انفجار مرفأ بيروت، مؤكدا له استعداد الجيش الوطني الشعبي لتقديم المساعدات الضرورية.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني: "بعد الفاجعة الأليمة التي ألمّت بلبنان الشقيق، عقب انفجار مرفأ بيروت وما خلفه من خسائر بشرية وأضرار مادية كبيرة، وفي إطار التضامن مع الشعب اللبناني، أجرى السيد الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي اتصالا هاتفيا صباح اليوم 06 أوت 2020 مع الفريق الأول جوزيف عون، قائد الجيش اللبناني، قدم له التعازي الخالصة ومشاعر التضامن والتآزر على إثر هذا الحادث الأليم، وأكد له وقوف واستعداد الجيش الوطني الشعبي لتقديم المساعدات الضرورية".