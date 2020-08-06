الاتحاد العربي لكرة القدم يعتزم الغاء النسخة الحالية للكأس العربية للأندية

﻿ يعتزم الاتحاد العربي لكرة القدم إلغاء النسخة الحالية للكأس العربية للأندية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 .

وحسب تقارير صحفية، سيجتمع المكتب التنفيذي للاتحاد العربي نهاية الأسبوع الجاري للفصل في مستقبل المنافسة.

وتأثرت مداخيل الهيئة العربية بنسبة كبيرة نتيجة جائحة كورونا، فيما ينوي المنظمون تعويض الأندية المتأهلة للدور نصف النهائي وهي الرجاء البيضاوي المغربي والإسماعيلي المصري واتحاد جدة و لشباب السعوديين.

وكان المنظمون يرغبون في وقت سابق استئناف المنافسة إذا سمحت الظروف الصحية بذلك، لكن تزايد عدد الإصابات بكوفيد-19 في عدة بلدان عربية جعلهم يتراجعون عن قرارهم.