شباب بلوزداد: دراوي يعود بعقد إلى 2023

أعلن نادي شباب بلوزداد لكرة القدم، هذا الخميس، عن التحاق لاعب الوسط الدفاعي لوفاق سطيف زكريا دراوي بصفوف بطل الجزائر 2020، مسجّلا عودته إلى الفريق الأحمر والأبيض الذي غادره قبل سنتين.

وأصبح دراوي (26 سنة) أول مستقدم للشباب غداة الافتتاح الرسمي لمرحلة الانتقالات الصيفية التي ستتواصل حتى 27 أكتوبر المقبل.

وكان دراوي غادر نادي "لعقيبة" في ماي 2018، وانضمّ إلى نادي وفاق سطيف دون أن يتمكن من فرض نفسه في 34 مباراة (هدف واحد وحيد).

وقامت إدارة الشباب بإدماج لاعبين شابين ضمن الفريق الرديف، على غرار المدافع الأوسط رضوان شوطي (18 سنة/اتحاد بلعباس) والمتوسط حسام الدين مريزق (20 سنة/مولودية الجزائر) اللذين أمضيا عقدين لمدة 4 مواسم.

بالتزامن، مدّد البلوزداديون عقود عدد من لاعبيهم الأساسيين، على غرار المدافعين شعيب كداد (26 سنة)، زين العابدين بولخوة (30 سنة) والمتوسط الدفاعي بلال تريكات (29 سنة).

وتوّج شباب بلوزداد بلقب البطولة الوطنية لموسم 2019-2020 بعد قرار المكتب الفدرالي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم بتوقيف المنافسة بسبب جائحة كورونا واعتماد نتائج الاستشارة الكتابية لأعضاء الجمعية العامة.