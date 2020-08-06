رئيس الجمهورية يجري حركة واسعة في سلك الرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية

أجري رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، حركة واسعة في سلك الرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية شملت تعيينات واستدعاء لوظائف أخرى وإنهاء مهام، حسب ما أعلنه بيان لرئاسة الجمهورية.

وقد شملت هذه الحركة في سلك رؤساء المجالس القضائية، تعيين 17 رئيسا وتحويل 18 آخر وإنهاء مهام 17 رئيس مجلس قضائي.

وفي سلك النواب العامين، تم تعيين 19 نائبا عاما وتحويل 17 آخر وإنهاء مهام 19 نائبا عاما.

كما أنهيت مهام السيد محمد طالب بصفته محافظا للدولة لدى المحكمة الإدارية بغرداية لتكليفه بوظيفة أخرى.

وأوضح البيان أنه "قد روعيت في هذه الحركة عدة مقاييس لإعطاء نفس جديد للعمل القضائي وتحسين أداء المرفق العام للعدالة وإعادة الاعتبار للوظائف النوعية في سلك القضاء".

إنهاء مهام الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء المجالس القضائية :

-مجلس قضاء أدرار : منور بن يمينة

-مجلس قضاء الأغواط : محمد سعيدي

-مجلس قضاء البويرة : إبراهيم العقون

-مجلس قضاء تيزي وزو : إسماعيل قاري

-مجلس قضاء الجزائر : جمال قاسمي

-مجلس قضاء جيجل : عبد الخالق بن شيخ

-مجلس قضاء المدية : عبد القادر شرقي

- مجلس قضاء مستغانم : الطيب معروف

- مجلس قضاء برج بوعريريج : مفتاح لعلاوي

-مجلس قضاء بومرداس : منصف شلبي

-مجلس قضاء الوادي : عبد الحميد وازن

-مجلس قضاء خنشلة : أحمد بولسينة

-مجلس قضاء ميلة : رابح حسين

-مجلس قضاء عين الدفلى : فريدة بوعمران

-مجلس قضاء النعامة : عبد القادر مولاي

-مجلس قضاء عين تموشنت : محمد عبد الرزاق

- مجلس قضاء غرداية : محمد بعلي.

في سلك النواب العامين : تعيين السادة الآتية أسماؤهم نوابا عامين لدى المجالس القضائية التالية :

- مجلس قضاء أدرار : محمد بلعربي زحماني

-مجلس قضاء الشلف : عمر قناوي

- مجلس قضاء الأغواط : يسين مقلاتي

-مجلس قضاء أم البواقي : اعمر بورايب

- مجلس قضاء بجاية : أحمد ميهوبي

- مجلس قضاء البليدة : نور الدين محبوبي

-مجلس قضاء البويرة : شريف جعاد

- مجلس قضاء تامنغست : الجمعي فرحاتي

-مجلس قضاء تبسة : محمد جميل عيساوي

- مجلس قضاء تلمسان : محمد شملال

- مجلس قضاء تيارت : حميد طهير

-مجلس قضاء الجلفة : محمد معمري

-مجلس قضاء سطيف : عبد المجيد بلحاج

- مجلس قضاء سعيدة : وافي بن يحي

-مجلس قضاء سكيكدة : عز الدين تبيب

- مجلس قضاء سيدي بلعباس : مصطفى بن عبد الله.

-مجلس قضاء قسنطينة : موسى عثمان

- مجلس قضاء المدية : عبد المجيد جباري

- مجلس قضاء مستغانم : إسماعيل قديدر

-مجلس قضاء المسيلة : محمد قصار

-مجلس قضاء معسكر : محمد الأمين بشلاغم

-مجلس قضاء ورقلة : عبد القادر بلعطرة

-مجلس قضاء البيض : الحاج دشيرة

-مجلس قضاء إيليزي : أحمد بوعتبة

-مجلس قضاء برج بوعريريج : أحمد أمين بوغابة

-مجلس قضاء بومرداس : عبد النور قاسي

- مجلس قضاء الطارف : عمر قلالي

-مجلس قضاء تيسمسيلت : ميمون قادري

-مجلس قضاء الوادي : بلخير مرابط

-مجلس قضاء خنشلة : مسعود حورة

-مجلس قضاء سوق أهراس : فتحي احمد کبير

- مجلس قضاء ميلة : لنور بن مهيدي

-مجلس قضاء عين الدفلى : جمال نعيجاوي

- مجلس قضاء النعامة : عمر سيدهم

-مجلس قضاء عين تموشنت : مراد آيت شعلال

-مجلس قضاء غليزان : عبد الكريم ميموني.