وصول طائرات قادمة من النيجر وتركيا والإمارات هذا الجمعة على متنها مئات الجزائريين العالقين بالخارج

من المقرر أن تصل هذا الجمعة طائرات قادمة من النيجر وتركيا والآمارات العربية المتحدة على متنها مئات الجزائريين العالقين بالخارج.

وحسب الطاهر علاش مدير مطار الجزائر الدولي فقد "تقرر إجلاء أكثر من 3600 جزائريا عالقا الى غاية العشر من اوت الجاري ويتوزع هذا البرنامج على 16 رحلة".

وبشكل تلقائي يتم توزيع المواطنين الذين يتم إجلاؤهم على مختلف الهيكل الفندقية لقضاء فترة الحجر الصحي.

ويرى في هذا الصدد الرئيس المدير العام لمؤسسة التسيير الفندقي بسيدي فرج" ان المؤسسة تكفلت بالف رعية منذ تفشي الوباء علما ان الحجر الصحي اصبح 7 ايام بعدما كان يستغرق 14 يوما وسنستقبل رعايا جزائريين من السودان والكويت واخرين يبلغ عددهم حوالى 240 شخصا وما تجدر اليه الإشارة اننا لم نسجل اية حالة ايجابية لكوفيد 19 والجميع هم بصحة جيدة ولقد استقبلنا منذ بداية عمليات الإجلاء اكثر من الف مواطن جزائري ونحن اليوم في المرحلة الرابعة في انتظار الانطلاق في المرحلة الخامسة".

ويتضمن البرنامج المحين للرحلات الجوية المتبقية لعملية الإجلاء إلى غاية 16 أوت الجاري :

- رحلة جوية جوهانسبورغ (جنوب إفريقيا) يوم 7 أوت مرورا بكل من لواندا (أنغولا)، ليبروفيل (الغابون) وأبيدجان (كوت ديفوار) نحو مطار الجزائر العاصمة.

- رحلة جوية من دبي (الإمارات العربية المتحدة) يوم 7 أوت نحو مطار وهران.

- رحلة جوية من إسطنبول (تركيا) يوم 7 أوت نحو مطار الجزائر.

- رحلة جوية من الدوحة (قطر) يوم 8 أوت نحو مطار الجزائر.

- رحلة جوية من الكويت يوم 8 أوت نحو مطار الجزائر.

- رحلة جوية من باريس (فرنسا) نحو مطار الجزائر العاصمة يوم 8 أوت.

- رحلة جوية من الخرطوم (السودان) نحو مطار الجزائر العاصمة يوم 8 أوت.

- رحلة جوية من إسطنبول (تركيا) يوم 8 أوت نحو مطار الجزائر.

- رحلة جوية من جدة (المملكة العربية السعودية) يوم 9 أوت نحو مطار الجزائر.

- رحلة جوية من باريس (فرنسا) يوم 9 أوت نحو مطار الجزائر.

- رحلة جوية من لندن (المملكة المتحدة) نحو مطار الجزائر العاصمة يوم 9 أوت.

- رحلة جوية من إسطنبول (تركيا) نحو مطار قسنطينة يوم 9 أوت لإجلاء مواطنين عالقين بتركيا وبلدان أخرى، إضافة إلى المواطنين العالقين في سوريا ولبنان الذين سيتم تجميعهم في مطار بيروت الدولي أين ستحط هذه الرحلة لإجلائهم.

- رحلة جوية من مونتريال (كندا) نحو مطار الجزائر العاصمة يوم 10 أوت.

- رحلة جوية من دبي (الإمارات العربية المتحدة) نحو مطار الجزائر يوم 10 أوت.

- رحلة جوية من نواقشوط (موريتانيا) مرورا بداكار (السنغال) نحو مطار الوادي يوم 10 أوت.

- رحلة جوية من الدوحة (قطر) نحو مطار عنابة يوم 11 أوت تخصص لإجلاء المواطنين الجزائريين العالقين في العراق وعددهم 84 مواطنا إضافة إلى مواطنين آخرين عالقين في بلدان أخرى.

- رحلة جوية من إسطنبول (تركيا) إلى مطار وهران يوم 13 أوت.

- رحلة جوية من العاصمة واشنطن (الولايات المتحدة الأمريكية) نحو مطار وهران يوم 13 أوت.

- رحلة جوية من دبي (الإمارات العربية المتحدة) نحو مطار قسنطينة بتاريخ 16 أوت.

المصدر: الإذاعة الجزائرية