زلزال ميلة: جراد يسدي تعليمات لتكفل فوري بحاجيات المواطنين

أسدى الوزير الأول عبد العزيز جراد تعليمات لتكفل فوري بحاجيات المواطنين قصد توفير الدعم اللازم و الاستجابة الملائمة بعد الهزتين الأرضيتين متوسطتي القوة التي سجلتا هذا الجمعة بولاية ميلة.

وحسب مصالح الوزير الأول السكنات المتضررة إثر الزلزالين سيتم الشروع في برنامج استعجالي لإعادة التهيئة الريفية، أما الطرقات المتضررة ستتكفل بها فورا مصالح الأشغال العمومية.

وطمأنت مصالح الوزير الأول باشراك السلطات المحلية في تسيير هذه الكارثة الطبيعية.

وفي ذات السياق تنقل وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الاقليم كمال بلجود ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو إلى عين المكان لمعاينة الأضرار التي تسبب فيها الزلزالان وبظروف التكفل بالمواطنين المتضررين.

يذكر أن ولاية ميلة سجلت اليوم الجمعة على الساعة 07 و15 دقيقة هزة أرضية بلغت شدتها 4,9 درجات على سلم ريشتر. وحدد مركزها ب 2 كلم جنوب-شرق حمالة بنفس الولاية.

كما تم تسجيل على الساعة 12 و 13 دقيقة هزة أرضية ثانية بلغت شدتها 4,5 درجات على سلم ريشتر حدد مركزها ب 3 كلم جنوب حمالة بنفس الولاية.