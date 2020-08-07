إستشهاد فلسطينية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين بالضفة الغربية

إستشهدت شابة فلسطينية هذا الجمعة، متأثرة بجروح حرجة أصيبت بها برصاص الاحتلال الاسرائيلي في منطقة"الجابريات" بمدينة"جنين" بالضفة الغربية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، داليا أحمد سمودي،"كانت قد أصيبت برصاصة في صدرها، اخترقت الكبد والبنكرياس والشريان الأبهر، وأجريت لها عمليات جراحية وأدخلت إلى العناية المركزة إلى أن أُعلن عن استشهادها ".

وكانت قوات الاحتلال قد داهمت منزل الأسير المحرر خالد سليمان ابو حسن بحي الجابريات واستجوبته بعد تهديده وتحذيره، ما أدى الى اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص والقنابل الصوتية والمسيل للدموع والأعيرة النارية.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي, اليوم 3 شبان فلسطينيين، وأصابت بالرصاص شابة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، حسبما أوردته وكالة (وفا).

وذكرت الوكالة، أن قوات الاحتلال اعتقلت شابين من منطقة جبل هندازة ومخيم الدهيشة، بمحافظة بيت لحم، بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما.

وأضافت أن مواجهات اندلعت مع جنود الاحتلال أثناء اقتحام المخيم، أطلق على اثرها الجنود الرصاص وقنابل الغاز والصوت على المواطنين الفلسطينيين.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، شابا من مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، بعد مداهمة منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات ومداهمات بصورة شبه يومية في مناطق الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلتين و أصابت قوات الاحتلال فجر اليوم، شابة بالرصاص في حي الجابريات بمدينة جنين، عندما أطلقت النار على سيارة إسعاف، وسط اندلاع مواجهات معها اثر اقتحام المدينة.