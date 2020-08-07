﻿كورونا: 529 إصابة جديدة و 429 حالة شفاء و 9 وفيات خلال ال24 ساعة الأخيرة

سجلت 529 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 9 وفيات خلال ال24 ساعة الأخيرة في الجزائر، في الوقت الذي تماثل فيه 429 مريضا للشفاء، حسب ما كشف عنه هذا الجمعة الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس (كوفيد-19)، أفاد السيد فورار بأن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 33.155، من بينها 529 حالة جديدة، وهو ما يمثل 2ر1 حالة لكل 100 ألف نسمة خلال ال24 ساعة الماضية. كما بلغ عدد الوفيات 1.282 حالة، فيما بلغ عدد المتماثلين للشفاء 23.667 شخص، حسب المعطيات المقدمة من قبل الناطق الرسمي للجنة.

وفي ذات الصدد، أضاف السيد فورار بأن 28 ولاية سجلت بها أقل من 10 حالات مؤكدة خلال الفترة ذاتها و 20 ولاية أحصت ما يفوق 10 حالات.

كما افاد ، في سياق ذي صلة بأن 60 مريضا يوجدون حاليا بالعناية المركزة .

وإزاء ذلك، دعا فورار المواطنين الى "الالتزام بإجراءات الوقاية واليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية الى جانب الامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الالزامي للقناع الواقي".