وزير الموارد المائية : لم نسجل أية أضرار أو إختلالات في سد بني هارون

طمأن وزير الموارد المائية، أرزقي براقي، سكان ولاية ميلة والمناطق المجاورة لها بأن سد بني هارون"لم يتعرض لأي ضرر ولا أي إختلالات"جراء الهزتين الأرضيين اللتين سجلتا صباح هذا الجمعة بولاية ميلة.

وقال براقي في تصريح لواج: "أطمئن سكان ولاية ميلة و المناطق المجاورة لها بأن السد حاليا على مستويات عالية من السلامة و الأمان وأنه لم يتعرض لأي ضرر جراء الهزة الأرضية التي سجلت صباح اليوم (...)" مؤكدا أن السد "مجهز بأحدث تكنولوجيات الفحص، القياس و المعاينة"، وأن الفرق التقنية في عين المكان "لم تسجل أي خلل من خلال البيانات التي عاينتها يوميا".

وأضاف الوزير أنه، وتبعا لنتائج الكشف و القياس التي اجرتها الفرقة التقنية التي تنشط على مستوى السد بشكل يومي و متواصل، "لم تسجل أي ضرار او اختلال في بيانات الفحص"، مؤكدا ان هذه الفرقة "تدعمت بفريق ثان من التقنيين والخبراء تنقل من العاصمة الى منطقة سد بني هارون لتنسيق العمل".

وجدد الوزير تأكيده بأن المنشآت الكبرى للقطاع و على رأسها السدود انشئت وفقا لدراسات معمقة استهلكت سنوات للكشف عن الاختلالات المنجرة عن الهزات الأرضية وانجراف التربة و غيرها من الظواهر الطبيعية.