بروتوكولا صحيا لزوار حديقة الحامة تحسبا لإعادة فتحها

سطرت إدارة حديقة التجارب الحامة بالعاصمة بروتوكولا صحيا في خدمة الزوار المنتظر توافدهم تحسبا لإعادة فتحها، يتمثل في تكثيف عمليات التعقيم ومراقبة وجوب ارتداء الكمامات الواقية وإحترام مسافة التباعد الاجتماعي.

وحسب المدير العام لحديقة التجارب عبد الكريم بولحية أنه على ضوء تعليمات والي ولاية الجزائر استفادت الحديقة طيلة الاسبوع المنصرم وإلى غاية يوم هذا السبت من عمليات تعقيم متواصلة مست مختلف مرافقها في إطار التدابير الوقائية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا.

وقال أن ادارة الحديقة وضعت بروتوكولا صحيا في خدمة الزوار سيكون جاهزا فور الإعلان الرسمي عن إعادة فتحها دون أن يقدم تاريخا محددا لذلك.

وأوضح المدير العام، أنه بعد سلسلة من حملات التعقيم التي برمجت بالتنسيق مع المقاطعة الإدارية لحسين داي، تقرر أيضا تخصيص 4 شاحنات كبيرة بسعة 10 ألاف لتر ستجوب أطراف الحديقة لمزيد من التعقيم و التطهير، على أن يستمر برنامج التنظيف والتعقيم يوميا لما تفتح أبواب الحديقة مجددا و يكون ذلك صباحا قبل فتح الابواب للزوار ومساء بعد مغادرتهم.

وأضاف في السياق ذاته، أن إدارة الحديقة ستخضع الزوار عند المدخلين الرئيسيين للحديقة على شارع حسيبة بن بوعلي أو شارع محمد بلوزداد إلى جهاز قياس درجة الحرارة وسينتشر العمال على امتداد الحديقة لمراقبة مدى احترام التعليمات الصحية والبيئية سواء بخصوص ارتداء القناع الواقي أو احترام الغطاء النباتي و المرافق المتاحة أو للتذكير بشروط التباعد الاجتماعي المتبع خلال هذا الوباء.

وقال بولحية، في ذات السياق إن الإدارة ستتجنب حدوث اكتظاظ أمام نقاط بيع التذاكر أو داخل الحديقة خاصة الجزء المخصص للحيوانات بحكم مساحته الصغيرة التي لا تتعدى 1 هكتار وعدد الأقفاص المتقاربة بداخله حيث سيلجأ العمال إلى إدخال الزوار وفق مجموعات تسمح بترك المسافة اللازمة بين الأفراد.

وتتربع حديقة التجارب الحامة على أزيد من 32 هكتارا, و يعود تأسيسها الى سنة 1832 .