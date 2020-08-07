بوركينا فاسو:مسلحون يقتلون نحو 20 شخصا في هجوم بشرق البلاد

قتل نحو 20 شخصا في بوركينافاسو خلال هجوم نفذه اليوم الجمعة مسلحون مجهولون على سوق للماشية بشرق البلاد حسبما أفاد حاكم المنطقة .

وقال حاكم المنطقة العقيد سيدوسانو في بيان "حوالي الساعة 00ر12( بالتوقيتين المحلي و غرينيتش) توغل مسلحون مجهولون في سوق للماشية في نامونغو و هي قرية في بلدية فادا نغورما و هاجموا السكان ما خلف مقتل 20 شخصا و العديد من الجرحى كحصيلة أولية".مشيرا الى أن الحصيلة "سترتفع بالنظر الى عدد الجرحى الكبير الذين لم يتم التطفل بهم بسرعة ".

و أصاف أن عملية تمشيط للمنطقة جارية داعيا السكان الى "اليقظة و التعاون مع قوات الدفاع و الأمن".