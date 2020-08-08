تقرت : مستشفيين جديدين يدخلان حيز الخدمة نهاية السنة الجارية

يرتقب استلام منشأتين استشفائيتين يجري إنجازهما بالولاية المنتدبة تقرت قبل نهاية السنة الجارية،ويتعلق الأمر بمستشفى 240 سرير بعاصمة الولاية المنتدبة ومستشفى 60 سريرا ببلدية تماسين .

وقال والي ورقلة أبو بكر الصديق بوستة على هامش زيارة ميدانية لتفقد بعض العمليات التنموية بالولاية المنتدبة تقرت أن أشغال انجاز مستشفى 240 سرير قد بلغت نسبة تقدر بنحو 95 في المائة.

وفور دخوله حيز الخدمة سيساهم مستشفى تقرت الجديد الذي بلغت نسبة تجهيزه 60 في المائة في تعزيز قدرات التكفل الصحي بالجهة علاوة على تخفيف الضغط عن المؤسسة العمومية الإستشفائية سليمان عميرات.

ويتكون المشروع الذي يندرج في إطار اتفاقية تعاون جزائرية-صينية من بناية من ثلاثة طوابق تضم عدة مصالح لاسيما الاستعجالات والإنعاش والعناية المركزة وقسم الجراحة وفضاءات للفحص الطبي والاستشفاء وغيرها، حيث يتربع على مساحة إجمالية قوامها 60 ألف متر مربع حسب البطاقة التقنية للمشروع.

أما مستشفى 60 سريرا بتماسين قد بلغ مرحلة اللمسات الأخيرة و عملية اقتناء التجهيزات في طور الإنجاز.

ومن شأن هاذين المستشفيين الجديدين الاستجابة لتطلعات الساكنة على مستوى مدينتي تقرت وتماسين، فضلا عن المناطق المجاورة، وذلك ضمن المساعي الرامية لتحسين التغطية الصحية بالجهة.

