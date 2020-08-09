رحلات جوية لإجلاء الجزائريين العالقين في لبنان وسوريا وبلدان أخرى

من المنتظر أن يتم، اليوم الأحد، إجلاء الجزائريين العالقين بكل من سوريا ولبنان الذين سيتم تجميعهم في مطار بيروت الدولي أين ستحط طائرة الخطوط الجوية الجزائرية التي تأتي من تركيا بعد إجلائها لجزائريين هناك.

ووفق لبيان وزارة الشؤون الخارجية، الصادر الخميس الماضي، فإنه برمجت "رحلة جوية من إسطنبول (تركيا) نحو مطار قسنطينة يوم 9 أوت لإجلاء مواطنين عالقين بتركيا وبلدان أخرى، إضافة إلى المواطنين العالقين في سوريا ولبنان الذين سيتم تجميعهم في مطار بيروت الدولي أين ستحط هذه الرحلة لإجلائهم".

كما سيتواصل برنامج المرحلة الثالثة من عملية إجلاء المواطنين الجزائريين العالقين في الخارج الذي انطلق بتاريخ 4 أوت الماضي، حيث من المنتظر أن يتم اليوم أيضا، إجلاء الجزائريين العالقين في السعودية وفي فرنسا وبريطانيا.

وفيما يلي برنامج الرحلات الجوية المبرمجة خلال الأيام المقبلة، لإجلاء الجزائريين العالقين في مختلف الدول:

- رحلة جوية من مونتريال (كندا) نحو مطار الجزائر العاصمة يوم 10 أوت؛

- رحلة جوية من دبي (الإمارات العربية المتحدة) نحو مطار الجزائر يوم 10 أوت؛

- رحلة جوية من نواقشوط (موريتانيا) مرورا بداكار (السنغال) نحو مطار الوادي يوم 10 أوت؛

- رحلة جوية من الدوحة (قطر) نحو مطار عنابة يوم 11 أوت تخصص لإجلاء المواطنين الجزائريين العالقين في العراق وعددهم 84 مواطنا إضافة إلى مواطنين آخرين عالقين في بلدان أخرى؛

- رحلة جوية من إسطنبول (تركيا) إلى مطار وهران يوم 13 أوت ؛

- رحلة جوية من العاصمة واشنطن (الولايات المتحدة الأمريكية) نحو مطار وهران يوم 13 أوت؛

- رحلة جوية من دبي (الإمارات العربية المتحدة) نحو مطار قسنطينة بتاريخ 16 أوت؛

تجدر الإشارة إلى أنه من المحتمل أن تطرأ على هذا البرنامج تغييرات بسبب التصاريح الإدارية والصحية وتراخيص إدارات الطيران لمختلف البلدان وإجراءات فتح وغلق المجال الجوي المرتبطة بانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد التي تتخذها بعض الدول التي سيتم إجلاء مواطنينا من مطاراتها، حسب ما ذكره ذات البيان.