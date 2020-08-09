وفاة المدرب الجزائري رشيد بلحوت

انتقل الى رحمة الله، المدرب الجزائري، رشيد بلحوت إثر حادث مرور بفرنسا.

التقني البالغ من العمر 76 سنة، تعرض لجروح خطيرة في حادث مرور فجر الأحد بمدينة نانسي الفرنسية، حينما كان عائدا رفقة شقيقيه من حفل زفاف ابنة أخيهم. ولفظ شقيق المدرب أنفاسه الأخيرة بموقع الحادث، فيما نقل شقيقهما الثالث إلى المستشفى في وضع صحي خطير للغاية.

من مواليد 14 جوان 1944 بسطيف، بدأ بلحوت مشواره في عالم التدريب من بوابة "روايال جوناس أرلوناس" البلجيكي، بعدها تنقل إلى لكسونبورغ أين أشرف على نادي "أولمبيك أيشن" ثم نادي "راد بويز"، بعدها عاد إلى البطولة البلجيكية لتدريب نادي "ليوبولد باستون"، كما كانت له تجربة في البطولة الفرنسية وبالضبط في الأقسام السفلى.

كما سبق للراحل أن درب عدة أندية جزائرية، على غرار جمعية الشلف موسم 2007-2008، وفاق سطيف موسم 2006-2007، شبيبة القبائل خلال موسم 2010-2011 وشباب قسنطينة خلال موسم 2014 بالإضافة إلى أندية تونسية على غرار نادي باجة 2009- 2001 والمنستير موسم 200-2012.