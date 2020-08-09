وزارة الثقافة والفنون تطلق شهر التراث اللامادي بوسم "الأيام الوطنية للباس الجزائري"

أعلنت وزارة الثقافة والفنون عبر صفحتها على "فيس بوك" عن افتتاح شهر التراث اللامادي الذي سينطلق إبتدا من هذا الاثنين 10 أوت 2020 ويمتد إلى غاية الأسبوع الأول من شهر سبتمبر والذي يحمل شعار" لباسي ذاكرتي وثقافتي".

وأضاف البيان الذي نشر على شكل فيديو عبر فيس بوك أن البرنامج يحتوى على تظاهرة ثقافية تراثية وسمت بـ" الأيام الوطنية للباس الجزائري"، الذي يحمل شعار "لباسي ذاكرتي وثقافتي " ، حيث سيشمل هذا الحدث الثقافي حسب نص البيان على "محاضرات افتراضية أسبوعية حول المحافظة على التراث الثقافي اللامادي".

كما سيتم تنظيم مسابقتين والتي ستكون بعنوانين وهما "أقدم لباس تقليدي عائلي" وأخرى بعنوان" تحديث اللباس التقليدي " ، وأكد البيان على " إطلاق عملية جرد وتوصيف اللباس الجزائري وذالك عبر كل مديريات الثقافة والفنون عبر الوطن ، "كما ستكون هناك "ندوات تلفزيونية حول اللباس الجزائري".

ووجهت الوزارة الوصية دعوة عامة لكل للمختصين والفاعلين ، المصممين والحرفيين وكذالك لأصحاب الفنون التشكيلية " للمشاركة وإثراء هذا الحدث الثقافي يُضيف البيان.