لبنان: مصرع عنصر من قوى الأمن وإصابة العشرات في احتجاجات بيروت

أعلنت قوى الأمن الداخلي اللبناني، اليوم الاحد، عن مصرع أحد عناصرها وإصابة أكثر من 70 آخرين بجروح إثر أعمال الشغب والمواجهات التي شهدتها العاصمة بيروت أمس السبت بين القوى الأمنية ومحتجين على طريقة تعامل الحكومة مع الانفجار الذي وقع بمرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي.

وأفاد الأمن الداخلي في بيان صدر عنه اليوم عن توقيف عدد من المحتجين.

وشهدت بيروت أمس احتجاجات تخللها مواجهات بين القوى الأمنية ومحتجين.

وكان الصليب الأحمر اللبناني قد أعلن عن نقل 63 مصابا إلى المستشفيات، و175 مصابا تم إسعافهم في المكان.

في الوقت نفسه، طرح عدد من الوزراء في الحكومة اللبنانية مع الدكتور حسان دياب رئيس الوزراء موضوع استقالة الحكومة.

وقال مصدر مقرب من الحكومة اللبنانية في تصريح لوسائل إعلام حول نية الحكومة الاستقالة، إن 6 وزراء اجتمعوا اليوم مع دياب وتداولوا وتباحثوا في موضوع الاستقالة.

وأضاف المصدر نفسه أن "موضوع الاستقالة مازال مجرد كلام حتى الآن".

وكانت وسائل إعلام لبنانية تداولت في موضوع استقالة الحكومة اللبنانية، وذلك بعد أن أعلنت الدكتورة منال عبدالصمد وزيرة الإعلام اللبنانية استقالتها من الحكومة، في حين كان الدكتور ناصيف حتي وزير الخارجية السابق قد أعلن استقالته في وقت سابق من هذا الشهر اعتراضا على أداء الحكومة، وتم تعيين بديل عنه السيد شربل وهبة.